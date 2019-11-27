Гончарук “за” максимально довгий термін контракту з Росією щодо транзиту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд робить все можливе, щоб контракт з Росією щодо транзиту газу був підписаний на максимально довгий термін. Відповідний аудіозапис із заявою Прем’єра виклав у своєму Telegram народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, передає УНН.
“У нас існують контрактні відносини з Російською Федерацією. Ми робимо все для того, щоб в інтересах українців, в інтересах національної безпеки, в тому числі енергетичної України, цей контракт був продовжений на вигідних для України умовах на максимально довгий термін”, — сказав Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна не погоджується на пропозицію Росії щодо короткострокового контракту на транзит газу до Європи тому, що це не вигідно.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.
Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.