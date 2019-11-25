Оржель пояснив, чому Україна не погоджується на короткостроковий контракт на транзит газу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна не погоджується на пропозицію Росії щодо короткострокового контракту на транзит газу до Європи тому, що це не вигідно. Про це заявив Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології, передає кореспондент УНН.
"Чому відмовляємось від короткострокових контрактів (щодо транзиту російського газу до Європи – ред.)? Тому що це не вигідно. Довгостроковий контракт дає можливість залучити довгострокові дешеві гроші на оновлення інвестицій, на відповідні потреби на прокачку газу", - сказав міністр.
На питання журналістів він також заявив, що вважає отриманий від РФ лист з даною пропозицією неприйнятною.
"Які для нас (пропозиції - ред.) є неприйнятними? Ну, той лист, який ми отримали в минулий понеділок, є неприйнятними умовами – відмовитись від всіх арбітражі і підписати на рік. Такий короткостроковий договір з однієї сторони, з іншої – абсолютно неприйнятно відмовлятись від тих арбітражів, які вже фактично підтвердили ті суми, які зафіксовані в самих рішеннях", - зазначив Оржель.
Нагадаємо, минулого понеділка Газпром направив Нафтогазу пропозицію про продовження на рік контракту на транзит газу.
Також повідомлялося, що Росія і Україна обговорювали прямі поставки газу з 2020 року в обсязі близько 15 млрд кубометрів на рік.