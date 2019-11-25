Оржель пояснив, чому Україна не погоджується на короткостроковий контракт на транзит газу з РФ

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна не погоджується на пропозицію Росії щодо короткострокового контракту на транзит газу до Європи тому, що це не вигідно. Про це заявив Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології, передає кореспондент УНН.