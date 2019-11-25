Оржель объяснил, почему Украина не соглашается на краткосрочный контракт на транзит газа из РФ

"Почему отказываемся от краткосрочных контрактов (по транзиту российского газа в Европу - ред.)? Потому что это не выгодно. Долгосрочный контракт дает возможность привлечь долгосрочные дешевые деньги на обновление инвестиций на соответствующие потребности на прокачку газа", - сказал министр.

На вопрос журналистов он также заявил, что считает полученное от РФ письмо с данным предложением неприемлемым.

"Какие для нас (предложения - ред.) неприемлемы? Ну, то письмо, которое мы получили в прошлый понедельник, неприемлемы условиями - отказаться от всех в арбитраже и подписать на год. Такой краткосрочный договор с одной стороны, с другой - абсолютно неприемлемо отказываться от тех арбитражей, которые уже фактически подтвердили те суммы, которые зафиксированы в самих решениях", - отметил Оржель.

Напомним, в минувший понедельник Газпром направил Нафтогазу предложение о продлении на год контракта на транзит газа.

Также сообщалось, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме около 15 млрд кубометров в год.