Гончарук розповів, про що домовився з головами урядів країн-членів ГУАМ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав з головами урядів країн-членів Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) два документи-протоколи щодо спільних намірів. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Радий вітати в Україні глав урядів країн-членів ГУАМ. Делегацію Грузії очолив прем’єр-міністр Ґеоргій Ґахарія, делегацію Республіки Молдова – прем’єр-міністр Йон Кіку, делегацію Азербайджанської Республіки – віце-прем’єр-міністр Алі Ахмедов", - зазначив Гончарук.
За його словами, у країн-членів ГУАМ є спільна мета - зміцнення економічного співробітництва. Для цього треба виконати низку завдань, зокрема, створити ефективні інструменти для функціонування зони вільної торгівлі, реалізувати концепцію транспортного коридору ГУАМ на практиці, посилити режим вільної торгівлі між нашими країнами шляхом взаємної лібералізації ринку послуг.
"Сьогодні ми підписали 2 документи–протоколи, що підтверджують наші спільні наміри щодо: взаємного визнання уповноважених економічних операторів та їхнього функціонування, застосування блокчейн-технологій із верифікації сертифікатів походження товарів, що проходять через державні кордони країн-членів ГУАМ", - написав Гончарук.
За його словами, реалізація цих домовленостей спростить і прискорить відповідні митні процедури, а також сприятиме подальшому розвитку транспортного коридору ГУАМ як важливої сполучної ланки між Європою і Азією.
Раніше УНН повідомляв, що Прем’єр України Олексій Гончарук запропонував главі уряду Молдови Йону Кіку створити між двома країнами вільну економічну зону.