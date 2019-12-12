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Прем'єр-міністр України запропонував Молдові створити вільну економічну зону

Прем'єр-міністр України запропонував Молдові створити вільну економічну зону

Київ • УНН

 • 14640 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прем’єр України Олексій Гончарук запропонував главі уряду Молдови Йону Кіку створити між двома країнами вільну економічну зону. Як повідомляє в четвер пресслужба кабінету міністрів Молдови про це йшла мова на зустрічі глав урядів в Києві, зазначає УНН.

“Глава українського уряду зазначив, що в майбутньому між Молдовою і Україною може бути створена вільна економічна зона”, — наголошується в повідомленні. Глави урядів також обговорили можливість скасування “антидемпінгових заходів”, які були введені Україною щодо молдовської продукції, лібералізацію автомобільних перевезень та повітряного простору.

На зустрічі сторони висловилися за взаємну підтримку в питаннях врегулювання територіальних конфліктів, які є в обох державах. У зв’язку з цим Молдова висловила зацікавленість в збільшенні кількості спільних пунктів пропуску на придністровській ділянці молдовсько-українського кордону, яка не контролюється Кишиневом. Ці та інші питання прем’єри домовилися обговорити на засіданні міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Як стало відомо раніше, Молдова готує підписання контракту з “Газпромом” після узгодження поставок в обхід України. У той же час у “Нафтогазі” обіцяють не залишити Молдову без газу.

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