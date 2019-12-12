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У "Нафтогазі" обіцяють не залишити Молдову без газу

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна готова до зими навіть за умов, якщо Росія припинить транзит газу до Європи, та допоможе Молдові забезпечити надходження газу. Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у себе в Facebook, передає УНН.

“Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там”, — написав він.

Зі слів Коболєва, Україна накопичила рекордні обсяги газу в підземних сховищах, має контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020, залучили фінансування, щоб мати можливість купувати цей газ, і знайшли ринкове рішення, щоб утримати ціни для споживачів на 12% нижчими, ніж рік тому, незалежно від рішення щодо продовження транзиту російського газу.

Нагадаємо, на початку грудня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну.

Цього тижня стало відомо, що Молдова готує підписання контракту з “Газпромом” після узгодження поставок в обхід України.

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