У "Нафтогазі" обіцяють не залишити Молдову без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна готова до зими навіть за умов, якщо Росія припинить транзит газу до Європи, та допоможе Молдові забезпечити надходження газу. Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у себе в Facebook, передає УНН.
“Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там”, — написав він.
Зі слів Коболєва, Україна накопичила рекордні обсяги газу в підземних сховищах, має контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020, залучили фінансування, щоб мати можливість купувати цей газ, і знайшли ринкове рішення, щоб утримати ціни для споживачів на 12% нижчими, ніж рік тому, незалежно від рішення щодо продовження транзиту російського газу.
Нагадаємо, на початку грудня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну.
Цього тижня стало відомо, що Молдова готує підписання контракту з “Газпромом” після узгодження поставок в обхід України.