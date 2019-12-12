В "Нафтогазе" обещают не оставить Молдову без газа

“Мы провели модернизацию нашей ГТС, чтобы иметь техническую возможность прокачивать газ с запада на восток. Мы активно помогаем Молдове обеспечить поступление газа и сотрудничаем с Еврокомиссией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС, чтобы все были готовы и там”, — написал он.

По словам Коболева, Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, имеет контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020, привлекли финансирование, чтобы иметь возможность покупать этот газ, и нашли рыночное решение, чтобы удержать цены для потребителей на 12% ниже, чем год назад, независимо от решения о продлении транзита российского газа.

Напомним, в начале декабря президент республики Игорь Додон заявил, что Молдова готовится к прекращению транзита газа из России через Украину.

На этой неделе стало известно, что Молдова готовит подписание контракта с “Газпромом” после согласования поставок в обход Украины.