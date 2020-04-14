Голубовська: в Україні невдовзі стане доступним лікування COVID-19 на основі плазми тих, хто одужав
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні найближчим часом стане доступним лікування коронавірусної хвороби COVID-19 на основі плазми тих, хто одужав. Про це написала у Facebook лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
“У мене, друзі, є для вас чудова новина - скоро у нас буде можливість детекції антитіл у перехворілих COVID-19 методом ІФА (імуноферментний аналіз крові) і, отже, ми зможемо швидко розширити наші терапевтичні можливості для важких хворих плазмою реконвалесцентів. І я дуже рада, що це будуть наші, українські тест-системи. Так що йдемо в ногу з часом”, - написала Голубовська.
Наразі, за її словами, лікарям доводиться все робити з нуля - вчитися правильно вести хворих згідно з основним принципом "не нашкодь", аналізувати наш і весь світовий досвід, впроваджувати нові інструментальні методи діагностики в практику, щоб поліпшити якість надання медичної допомоги.
Як повідомляв УНН раніше, Україна стала п'ятою країною в світі, вченим і медикам якої вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до коронавірусу в організмі людини.