Голубовская: в Украине вскоре станет доступным лечение COVID-19 на основе плазмы выздоровевших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине в ближайшее время станет доступным лечение коронавирусной болезни COVID-19 на основе плазмы тех, кто выздоровел. Об этом написала в Facebook врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"У меня, друзья, для вас отличная новость - скоро у нас будет возможность детекции антител у переболевших COVID-19 методом ИФА (иммуноферментный анализ крови) и, следовательно, мы сможем быстро расширить наши терапевтические возможности для тяжелых больных плазмой реконвалесцентов. И я очень рада, что это будут наши, украинские тест-системы. Так что идем в ногу со временем", - написала Голубовская.
Сейчас, по ее словам, врачам приходится все делать с нуля - учиться правильно вести больных в соответствии с основным принципом "не навреди", анализировать наш и весь мировой опыт, внедрять новые инструментальные методы диагностики в практику, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи.
Как сообщал УНН ранее, Украина стала пятой страной в мире, ученым и медикам которой удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к коронавирусу в организме человека.