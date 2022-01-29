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Голубовська: щепленим слід не затягувати зі зверненням до лікаря, а температура ще не показник

Голубовська: щепленим слід не затягувати зі зверненням до лікаря, а температура ще не показник

Київ • УНН

 • 56639 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Вакцинованим від COVID-19 людям слід не затягувати із зверненням до лікаря у разі зараження коронавірусом. А температура тіла – не показник тяжкості при захворюванні. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу "Хард з Влащенко", пише УНН.

Цитата:

“Що найголовніше, тому що така психологічна проблема теж є, люди, які вакциновані, якщо людина вже захворіла, ми не знаємо, як у цієї конкретної людини протікатиме хвороба. Тому вони не повинні затягувати зі зверненням до лікаря, тому що, "а я ж думав, що я вакцинувався, і я собі спокійно сидів", поки що це обвальний такий перебіг”, — розповіла Голубовська.

Деталі

За її словами, все починається з другого тижня, а перший може бути цілком благополучним.

“Температура тіла — це не показник тяжкості при цьому захворюванні. Є аналізи, хоча аналізи першого тижня теж не показники. Є загальна клінічна картина. Лікарі знають, що це і температура, симптоми інтоксикації. Одна справа, коли людина стабільно почувається, інша справа, коли вона прогресує. Особливо якщо симптоми прогресують, там взагалі не можна чекати. Що означає "прогресуючий“? Значить - щодня стає хоч трохи, але гірше”, — пояснила Голубовська.

Голубовська додала, що нові варіанти коронавірусу вислизають від імунітету.

“Нам обіцяють вакцину від "Омікрону“ до квітня. Але я думаю, до квітня може замість "Омікрона“ щось інше з’явитися”, — сказала вона.

Доповнення

Раніше Голубовська розповіла, що штам “Омікрон” уникає імунітету як природного, так і штучного, і хворіють усі — "вакциновані, не вакциновані, перехворілі“.

Раніше голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус попереджав, що штамом “Омікрон” можуть заразитися вакциновані і вже перехворілі на коронавірус.

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