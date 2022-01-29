Голубовська: щепленим слід не затягувати зі зверненням до лікаря, а температура ще не показник

Цитата:

“Що найголовніше, тому що така психологічна проблема теж є, люди, які вакциновані, якщо людина вже захворіла, ми не знаємо, як у цієї конкретної людини протікатиме хвороба. Тому вони не повинні затягувати зі зверненням до лікаря, тому що, "а я ж думав, що я вакцинувався, і я собі спокійно сидів", поки що це обвальний такий перебіг”, — розповіла Голубовська.

Деталі

За її словами, все починається з другого тижня, а перший може бути цілком благополучним.

“Температура тіла — це не показник тяжкості при цьому захворюванні. Є аналізи, хоча аналізи першого тижня теж не показники. Є загальна клінічна картина. Лікарі знають, що це і температура, симптоми інтоксикації. Одна справа, коли людина стабільно почувається, інша справа, коли вона прогресує. Особливо якщо симптоми прогресують, там взагалі не можна чекати. Що означає "прогресуючий“? Значить - щодня стає хоч трохи, але гірше”, — пояснила Голубовська.

Голубовська додала, що нові варіанти коронавірусу вислизають від імунітету.

“Нам обіцяють вакцину від "Омікрону“ до квітня. Але я думаю, до квітня може замість "Омікрона“ щось інше з’явитися”, — сказала вона.

Доповнення

Раніше Голубовська розповіла, що штам “Омікрон” уникає імунітету як природного, так і штучного, і хворіють усі — "вакциновані, не вакциновані, перехворілі“.

Раніше голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус попереджав, що штамом “Омікрон” можуть заразитися вакциновані і вже перехворілі на коронавірус.