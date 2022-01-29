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Голубовская: привитым следует не затягивать с обращением к врачу, а температура еще не показатель

Киев • УНН

 • 56634 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Вакцинированным от COVID-19 людям следует не затягивать с обращением к врачу в случае заражения коронавирусом. А температура тела - это не показатель тяжести при заболевании. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко", пишет УНН.

Цитата:

“Что самое главное, потому что такая психологическая проблема тоже есть, люди, которые вакцинированы, если человек уже заболел, мы не знаем, как будет у этого конкретного человека протекать болезнь. Поэтому они не должны затягивать с обращением к врачу, потому что, "а я же думал, что я вакцинировался, и я себе спокойно сидел", пока это обвальное такое течение”, — рассказала Голубовская.

Детали

По ее словам, все начинается со второй недели, а первая может быть вполне благополучной.

“Температура тела – это не показатель тяжести при этом заболевании. Есть анализы, хотя анализы в первую неделю тоже не показатели. Есть просто общая клиническая картина. Врачи знают, это и температура, симптомы интоксикации. Одно дело, когда человек стабильно чувствует себя, другое дело, когда он прогрессирует. Особенно если симптомы прогрессируют, там вообще ждать нельзя. Что значит "прогрессирующий"? Значит, каждый день становится хоть немного, но хуже”, — пояснила Голубовская.

Голубовская добавила, что новые варианты коронавируса ускользают от иммунитета.

"Нам обещают вакцину от "Омикрона" до апреля. Но я думаю, до апреля может вместо "Омикрона" что-нибудь другое появиться”, - сказала она.

Дополнение

Ранее Голубовская рассказала, что штамм “Омикрон” избегает иммунитета как природного, так и искусственного, и болеют все — №вакцинированные, невакцинированные, переболевшие“.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что штаммом “Омикрон” могут заразиться вакцинированные и уже переболевшие коронавирусом.

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