Головний тренер ФК “Зірка” Даріо Друді залишив команду
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Футбольний клуб “Зірка” та наставник клубу Даріо Друді за обопільною згодою припинили свою співпрацю. Про це повідомили у прес-службі клубу, інформує УНН-Центр.
Разом з Д.Друді з кропивницькою командою припиняє співпрацю і його помічник Хав’єр Бенавент Санчіс.
Відсьогодні “Зірка” продовжує працювати під керівництвом Романа Монарьова, який очолював молодіжну команду клубу U-21 та помічника головного тренера Віктора Догадайла.
Нагадаємо, матч між “Зіркою” та “Металургом” скасували.
Як повідомляв УНН, ФК "Олімпік" переміг "Зірку" та вийшов на четверте місце УПЛ.