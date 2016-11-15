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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Головний тренер ФК “Зірка” Даріо Друді залишив команду

Головний тренер ФК “Зірка” Даріо Друді залишив команду

Київ • УНН

 • 8545 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Футбольний клуб “Зірка” та наставник клубу Даріо Друді за обопільною згодою припинили свою співпрацю. Про це повідомили у прес-службі клубу, інформує УНН-Центр.

Разом з Д.Друді з кропивницькою командою припиняє співпрацю і його помічник Хав’єр Бенавент Санчіс.

Відсьогодні “Зірка” продовжує працювати під керівництвом Романа Монарьова, який очолював молодіжну команду клубу U-21 та помічника головного тренера Віктора Догадайла.

Нагадаємо, матч між “Зіркою” та “Металургом” скасували.

Як повідомляв УНН, ФК "Олімпік" переміг "Зірку" та вийшов на четверте місце УПЛ.

Українські Національні Новини

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