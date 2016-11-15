Главный тренер ФК "Звезда" Дарио Друди оставил команду
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Футбольный клуб "Звезда" и наставник клуба Дарио Друди по обоюдному согласию прекратили свое сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, информирует УНН-Центр .
Вместе с Д.Друди с Кропивницкой командой прекращает сотрудничество и его помощник Хавьер Бенавент Санчис.
С сегодняшнего дня "Звезда" продолжает работать под руководством Романа Монарева, который возглавлял молодежную команду клуба U-21 и помощника главного тренера Виктора Догадайло.
Напомним, матч между "Звездой" и "Металлургом" отменили.
Как сообщал УНН, ФК "Олимпик" победил "Звезду" и вышел на четвертое место УПЛ .