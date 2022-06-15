Головний хірург ЗСУ розповів, чи оснащені мобільні шпиталі в Україні

Цитата

“Всі мобільні шпиталі ще у 2014-2015 році були наближені до бойових тоді дій Донецької та Луганської областей. Вже в той період відбулося становлення військової медицини та хірургії. І вже тоді почалося обладнання наших мобільних шпиталів. На той період всі наші шпиталі були обладнані сучасними ендо-відео хірургічними комплексами. Були лапароскопічні стійки, на яких наші військові хірурги виконували операції як при небойовій травмі, це звичайна лапароскопічна апендектомія – сучасний метод видалення червоподібного відростку при апендициті. Але була і бойова травма, хоч такого великого досвіду в нас і не було. Тому ще тоді, з тих років, почалося устаткування і обладнання наших мобільних шпиталів сучасним обладнанням”, – пояснив Гуменюк.

Деталі

За словами головного хірурга ЗСУ, на сьогоднішній день, всі мобільні шпиталі обладнані сучасним устаткуванням, яке допомагає рятувати наших бійців.

Гуменюк пояснив, що воно поділене на дві категорії:

Перша – надходження планового обладнання від командування медичних сил.

Друга – волонтерська допомога.

“Безумовно, є певний відсоток волонтерської допомоги – я хочу подякувати всім волонтерам, які з усіх куточків України, і з-за кордону надсилають посилки з розхідним матеріалом. Тому, станом на сьогоднішній день, саме по об’єму допомоги, яку надають нашим військовим шпиталям, все устаткування та обладнання є”, – резюмував він.

Доповнення

Гуменюк також заявив, що характер бойових поранень, які українські захисники отримують у бою з російським ворогом, – набагато складніший, ніж у 2014 році, оскільки окупанти застосовують сучасне озброєння.