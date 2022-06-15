Бойові травми українських воїнів на передовій набагато складніші, ніж у 2014 році - головний хірург ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Характер бойових поранень, які українські захисники отримують у бою з російським ворогом – набагато складніший, ніж у 2014 році, оскільки окупанти застосовують сучасне озброєння. Про це під час брифінгу повідомив головний хірург Збройних Сил України Костянтин Гуменюк, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Хочу зазначити, що характер цих травм дуже відрізняється від тих поранень, які мали наші військовослужбовці у 2014 році. На превеликий жаль, наш ворог застосовує сучасне озброєння – це системи залпового вогню і "Смерч", “Ураган”. До нас поступають військовослужбовці з множинними ушкодженнями багатьох анатомічних ділянок. Характер цих травм надзвичайно складний і важкий. Поступають багато військовослужбовців з ознаками крововтрати”, – заявив Гуменюк.
Деталі
Він пояснив, що українські бойові медики на полі бою, завдяки впровадженню сучасної тактичної медицини, дуже широко використовують сучасні методики, такі, як Tactical combat casual care – допомога на полі бою.
“Всі інструктора пройшли певну підготовку. Вони володіють цими навичками тактичної медицини. І ми дотримуємося цього золотого часу, що протягом золотої години наші поранені доставлялись на етап мобільного госпіталю – це кваліфікована хірургічна допомога. Але характер сучасної бойової травми – він надзвичайно важкий”, – додав він.
Доповнення
Раніше в Офісі Президента повідомили, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 осіб щодня.