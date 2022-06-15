Бойові травми українських воїнів на передовій набагато складніші, ніж у 2014 році - головний хірург ЗСУ

Цитата

“Хочу зазначити, що характер цих травм дуже відрізняється від тих поранень, які мали наші військовослужбовці у 2014 році. На превеликий жаль, наш ворог застосовує сучасне озброєння – це системи залпового вогню і "Смерч", “Ураган”. До нас поступають військовослужбовці з множинними ушкодженнями багатьох анатомічних ділянок. Характер цих травм надзвичайно складний і важкий. Поступають багато військовослужбовців з ознаками крововтрати”, – заявив Гуменюк.

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Він пояснив, що українські бойові медики на полі бою, завдяки впровадженню сучасної тактичної медицини, дуже широко використовують сучасні методики, такі, як Tactical combat casual care – допомога на полі бою.

“Всі інструктора пройшли певну підготовку. Вони володіють цими навичками тактичної медицини. І ми дотримуємося цього золотого часу, що протягом золотої години наші поранені доставлялись на етап мобільного госпіталю – це кваліфікована хірургічна допомога. Але характер сучасної бойової травми – він надзвичайно важкий”, – додав він.

Доповнення

Раніше в Офісі Президента повідомили, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 осіб щодня.