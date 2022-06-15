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Боевые травмы украинских воинов на передовой намного сложнее, чем в 2014 году - главный хирург ВСУ

Киев • УНН

 • 921962 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Характер боевых ранений, которые украинские защитники получают в бою с российским врагом, – намного сложнее, чем в 2014 году, поскольку оккупанты применяют современное вооружение. Об этом на брифинге сообщил главный хирург Вооруженных Сил Украины Константин Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу отметить, что характер этих травм очень отличается от ранений, которые имели наши военнослужащие в 2014 году. К величайшему сожалению, наш враг применяет современное вооружение – это системы залпового огня и "Смерч", “Ураган”. К нам поступают военнослужащие с множественными повреждениями многих анатомических участков. Характер этих травм чрезвычайно сложен и тяжел. Поступают многие военнослужащие с признаками кровопотери”, – заявил Гуменюк.

Детали

Он объяснил, что украинские боевые медики на поле боя, благодаря внедрению современной тактической медицины, очень широко используют современные методики, такие как Tactical combat casual care – помощь на поле боя.

“Все инструкторы прошли определенную подготовку. Они владеют этими навыками тактической медицины. И мы соблюдаем это золотое время, что в течение золотого часа наши раненые доставлялись на этап мобильного госпиталя – это квалифицированная хирургическая помощь. Но характер современной боевой травмы – он чрезвычайно тяжелый”, – добавил он.

Дополнение

Ранее в Офисе Президента сообщили, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек ежедневно.

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