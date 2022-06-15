Боевые травмы украинских воинов на передовой намного сложнее, чем в 2014 году - главный хирург ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Характер боевых ранений, которые украинские защитники получают в бою с российским врагом, – намного сложнее, чем в 2014 году, поскольку оккупанты применяют современное вооружение. Об этом на брифинге сообщил главный хирург Вооруженных Сил Украины Константин Гуменюк, передает корреспондент УНН.
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“Хочу отметить, что характер этих травм очень отличается от ранений, которые имели наши военнослужащие в 2014 году. К величайшему сожалению, наш враг применяет современное вооружение – это системы залпового огня и "Смерч", “Ураган”. К нам поступают военнослужащие с множественными повреждениями многих анатомических участков. Характер этих травм чрезвычайно сложен и тяжел. Поступают многие военнослужащие с признаками кровопотери”, – заявил Гуменюк.
Детали
Он объяснил, что украинские боевые медики на поле боя, благодаря внедрению современной тактической медицины, очень широко используют современные методики, такие как Tactical combat casual care – помощь на поле боя.
“Все инструкторы прошли определенную подготовку. Они владеют этими навыками тактической медицины. И мы соблюдаем это золотое время, что в течение золотого часа наши раненые доставлялись на этап мобильного госпиталя – это квалифицированная хирургическая помощь. Но характер современной боевой травмы – он чрезвычайно тяжелый”, – добавил он.
Дополнение
Ранее в Офисе Президента сообщили, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек ежедневно.