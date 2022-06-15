Главный хирург ВСУ рассказал, оснащены ли мобильные госпитали в Украине

Цитата

“Все мобильные госпитали еще в 2014-2015 году были приближены к боевым тогда действиям Донецкой и Луганской областей. Уже в этот период произошло становление военной медицины и хирургии. И уже тогда началось оборудование наших мобильных госпиталей. В тот период все наши госпитали были оборудованы современными эндовидеохирургическими комплексами. Были лапароскопические стойки, на которых наши военные хирурги выполняли операции как при небоевой травме, это обычная лапароскопическая аппендэктомия – современный метод удаления червеобразного отростка при аппендиците. Но была и боевая травма, хоть такого большого опыта у нас и не было. Поэтому тогда, с тех лет, началось оборудование наших мобильных госпиталей современным оборудованием”, – объяснил Гуменюк.

Детали

По словам главного хирурга ВСУ, на сегодняшний день все мобильные госпитали оборудованы современным оборудованием, которое помогает спасать наших бойцов.

Гуменюк объяснил, что оно разделено на две категории:

Первая – поступление планового оборудования от командования медицинских сил.

Вторая – волонтерская помощь.

“Безусловно, есть определенный процент волонтерской помощи – я хочу поблагодарить всех волонтеров, которые со всех уголков Украины, и из-за границы посылают посылки с расходным материалом. Поэтому, по состоянию на сегодняшний день, именно по объему помощи, оказываемой нашим военным госпиталям, все оборудование есть”, – резюмировал он.

Дополнение

Гуменюк также заявил, что характер боевых ранений, которые украинские защитники получают в бою с российским врагом, – намного сложнее, чем в 2014 году, поскольку оккупанты применяют современное вооружение.