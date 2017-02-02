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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Голова Євроради закликав Росію припинити насильство на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Росію вплинути на бойовиків, щоб зупинити сплеск насильства на Сході України, передає УНН з посиланням на Reuters.

Голова Євроради закликав Росію припинити насильство на Донбасі

“Нам знову нагадали про продовження проблем, породжених агресією з боку Росії на сході України. Бойові дії мають бути негайно зупиненими. Угода про припинення вогню має бути виконана. Росія має використати свій вплив на сепаратистів, щоб припинити це”, — сказав Д.Туск.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

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