Голова Євроради закликав Росію припинити насильство на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Росію вплинути на бойовиків, щоб зупинити сплеск насильства на Сході України, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Нам знову нагадали про продовження проблем, породжених агресією з боку Росії на сході України. Бойові дії мають бути негайно зупиненими. Угода про припинення вогню має бути виконана. Росія має використати свій вплив на сепаратистів, щоб припинити це”, — сказав Д.Туск.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.