Председатель Евросовета призвал Россию прекратить насилие на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Россию повлиять на боевиков, чтобы остановить всплеск насилия на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Нам снова напомнили о продолжении проблем, порожденных агрессией со стороны России на востоке Украины. Боевые действия должны быть немедленно остановлены. Соглашение о прекращении огня должно быть выполнено. Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить это ", - сказал Д.Туск.
Напомним, Авдеевку в последнии дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.