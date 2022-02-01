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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова Єврокомісії закликала пришвидшитися у ЄС зі схваленням макрофіну Україні

Голова Єврокомісії закликала пришвидшитися у ЄС зі схваленням макрофіну Україні

Київ • УНН

 • 11437 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок закликала Європарламент і країни ЄС пришвидшитися зі схваленням 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні - хоче швидко надати перший транш у 600 млн євро, пише УНН.

Цитата:

"Як я оголосила минулого тижня, Єврокомісія запропонувала Україні пакет фінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро. Я закликаю Європарламент і країни ЄС якнайшвидше домовитися, щоб ми могли якнайшвидше виділити перший транш обсягом 600 мільйонів євро. ЄС підтримує Україну", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Доповнення

24 січня Єврокомісія оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених кредитів, так і з грантів. Зокрема, це новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги (МФП) у 1,2 млрд євро.

Цей пакет, за словами голови ЄК, допоможе Україні задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі конфлікту.

ЄС має перерахувати Україні частину макрофінансової допомоги у 600 млн євро без попередніх умов.

Українські Національні Новини

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