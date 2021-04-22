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Голова ТСК по "Укрзалізниці": на стратегічні напрямки призначаються або "в.о", або без громадянства

Київ • УНН

 • 19941 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Майже рік "Укрзалізниця" працює в умовах, коли за стратегічними напрямками не закріплені відповідальні особи. Про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії, народний депутат від "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.

Цитата: 

"Залізниця, мости, зв’язок – саме ці стратегічно важливі об'єкти першими знищуються ворогами країни під час війни. Тому катастрофічну ситуацію в "Укрзалізниці" безперечно потрібно сприймати на рівні загрози національній безпеці.

А тепер уявіть, що державним монополістом, яким є "Укрзалізниця", керують або особи "тимчасово виконуючі обов’язки", або без громадянства, тобто допуску до державної таємниці і нарад, де обговорюються стратегічні рішення, або і те, й інше", - наголошує Гришина.

Деталі

Зокрема мова про соратника Міхеїла Саакашвілі Іраклі Езугбая, який з вересня 2020 року по березень 2021 року перебував на посаді директора з комерційної роботи та логістики "Укрзалізниці", не маючи при цьому громадянства України. Він відповідав за напрямок вантажоперевезень, який за результатом 2020 року показав мінус 8 млрд грн проти 2019 року.

Серед причин - зміна тарифів на вантажоперевезення, до якого вдався Езугбая, пояснюючи це кон’юктурою ринку. Про те, кому вигідно було зниження тарифів "Укрзалізниці" і до чого тут компанії самого Езугбая - УНН писав тут

Та за словами Гришиної, і дотепер в "Укрзалізниці" мало що змінилося: так і не призначені посадовці, відповідальні за вантажоперевезення та інфраструктуру.

"Питання потребує негайних рішень, і я звертаю на це особливу увагу", - наголосила нардеп.

Вона також анонсувала, що перші офіційні звіти ТСК по "Укрзалізниці" будуть озвучені вже за три місяці.

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