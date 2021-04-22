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Глава ВСК по "Укрзализныце": на стратегические направления назначаются или "и.о.", или без гражданства

Киев  •  УНН

 • 19935 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Почти год "Укрзализныця" работает в условиях, когда по стратегическим направлениям не закреплены ответственные лица. Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии, народный депутат от "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата:

"Железная дорога, мосты, связь - именно эти стратегически важные объекты первыми уничтожаются врагами страны во время войны. Поэтому катастрофическую ситуацию в "Укрзализныце" бесспорно нужно воспринимать на уровне угрозы национальной безопасности.

А теперь представьте, что государственным монополистом, которым является "Укрзализныця", руководят или лица "временно исполняющие обязанности", или без гражданства, то есть допуска к государственной тайне и совещаний, где обсуждаются стратегические решения, или и то, и другое", - отмечает Гришина.

Детали

В частности речь о соратнике Михеила Саакашвили Иракли Эзугбая, который с сентября 2020 года по март 2021 года занимал должность директора по коммерческой работе и логистики "Укрзализныци", не имея при этом гражданства Украины. Он отвечал за направление грузоперевозок, которое по результатам 2020 года показало минус 8 млрд грн против 2019 года.

Среди причин - изменение тарифов на грузоперевозки, к которому прибег Эзугбая, объясняя это конъюнктурой рынка. О том, кому выгодно было снижение тарифов "Укрзализныци" и при чем здесь компании самого Эзугбая - УНН писал здесь.

И по словам Гришиной, и до сих пор в "Укрзализныце" мало что изменилось: так и не назначены должностные лица, ответственные за грузоперевозки и инфраструктуру.

"Вопрос требует немедленных решений, и я обращаю на это особое внимание", - отметила нардеп.

Она также анонсировала, что первые официальные отчеты ВСК по "Укрзализныци" будут озвучены уже через три месяца.

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