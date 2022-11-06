Голова Сумської ОВА показав наслідки ворожих обстрілів Ворожбянської громади

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"Черговий терористичний акт з боку росії. На відео - наслідки обстрілів Ворожбянської громади. Важку артилерію агресор спрямував на мирне населення. Тільки вдумайтеся, 72 російські снаряди вибухали біля людських помешкань, на городах, дорогах, вулицях. Загинула 62-річна місцева мешканка, ще одна жінка поранена осколками. Зруйновані будинки, деякі вже не відновити", - наголосив Живицький.

Нагадаємо

Російські окупанти відкрили вогонь з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині. 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди.