Голова Сумської ОВА показав наслідки ворожих обстрілів Ворожбянської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький показав наслідки ворожих обстрілів Ворожбянської громади, передає УНН.
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"Черговий терористичний акт з боку росії. На відео - наслідки обстрілів Ворожбянської громади. Важку артилерію агресор спрямував на мирне населення. Тільки вдумайтеся, 72 російські снаряди вибухали біля людських помешкань, на городах, дорогах, вулицях. Загинула 62-річна місцева мешканка, ще одна жінка поранена осколками. Зруйновані будинки, деякі вже не відновити", - наголосив Живицький.
Нагадаємо
Російські окупанти відкрили вогонь з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині. 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди.