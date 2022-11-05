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Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів: 9 мін розірвалися біля будинків цивільних

Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів: 9 мін розірвалися біля будинків цивільних

Київ • УНН

 • 279658 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російські окупанти відкрили вогонь з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині. 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

«У Середино-Будській громаді сьогодні неспокійно. Близько 14 години росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців», - написав Живицький.

Деталі

За його словами, є значні руйнування людських помешкань: знесені стіни та дахи. Були прямі влучання мін в оселі.

«За попередньою інформацією, пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди. Через обстріл сталася пожежа. Вогонь знищив дах та близько тонни сіна в одному з домогосподарств. На місці працюють рятувальники ДСНС», - повідомив Живицький.

Доповнення

4 листопада повідомлялося, що російські окупанти спрямували на прикордоння Сумщини 70 снарядів та мін.

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