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Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов: 9 мин разорвались возле домов гражданских

Киев • УНН

 • 279657 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российские оккупанты открыли огонь из минометов по Середино-Будской громаде на Сумщине. 9 мин разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 4 дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

«В Середино-Будской громаде сегодня неспокойно. Около 14 часов россияне открыли огонь из минометов. 9 мин разорвались у домов мирных жителей», - написал Живицкий.

Детали

По его словам, есть значительные разрушения человеческих жилищ: снесены стены и крыши. Были прямые попадания мин в жилище.

«По предварительной информации, повреждены 4 дома и хозяйственные постройки. Из-за обстрела произошел пожар. Огонь уничтожил кровлю и около тонны сена в одном из домохозяйств. На месте работают спасатели ГСЧС», - сообщил Живицкий.

Дополнение

4 ноября сообщалось, что российские оккупанты направили на приграничье Сумщины 70 снарядов и мин.

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