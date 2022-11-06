Председатель Сумской ОВА показал последствия вражеских обстрелов Ворожбянской общины

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"Очередной террористический акт со стороны россии. На видео - последствия обстрелов Ворожбянской общины. Тяжелую артиллерию агрессор направил на мирное население. Только вдумайтесь, 72 российских снаряда взрывались возле человеческих жилищ, на огородах, дорогах, улицах. Погибла 62-летняя жительница, еще одна женщина ранена осколками. Разрушены дома, некоторые уже не восстановить", - подчеркнул Живицкий.

Напомним

Российские оккупанты открыли огонь из минометов по Середино-Будской общине на Сумщине. 9 мин разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 4 дома и хозяйственные постройки.