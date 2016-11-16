Голова СБУ доповів Президенту про спробу вивезення до РФ стародруку "Апостол"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова СБУ Василь Грицак доповів Президенту України Петру Порошенку про попередження Службою вивезення до Росії стародруку "Апостол". Про це у Twitter повдіомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
Як повідомив С.Цеголко, правоохоронці затримали кур’єра на пункті перетину кордону "Плетенівка" на Харківщині.
"Вичерпну інформацію про рік видання, місце друку та походження книги буде отримано після експертизи, призначеної досудовим слідством", - написав речник Президента.
Як повідомляв УНН, українець намагався приховано вивезти до Росії кириличний стародрук “Апостол” XVII століття.
Старовинну книгу виявили у чоловіка на пункті пропуску “Плетенівка”.
За цим фактом складено протокол, предмети правопорушення передані до правоохоронних органів. Зазначається, що додатково буде проведена експертиза.
Нагадаємо, 10 травня 2016 року стародрук "Апостол" Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник з Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.