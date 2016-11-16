Председатель СБУ доложил Президенту о попытке вывоза в РФ старопечатного "Апостола"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак доложил Президенту Украины Петру Порошенко о предупреждении Службой вывоза в Россию старопечатного "Апостола". Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
Как сообщил С.Цеголко, правоохранители задержали курьера на пункте пересечения границы "Плетеневка" в Харьковской области.
"Исчерпывающую информацию о годе издания, место печати и происхождения книги будет получено после экспертизы, назначенной досудебным следствием", - написал представитель Президента.
Как сообщал УНН, украинец пытался скрыто вывезти в Россию кириллический старопечатный "Апостол" XVII века.
Старинную книгу обнаружили у мужчины на пункте пропуска "Плетеневка".
По данному факту составлен протокол, предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы. Отмечается, что дополнительно будет проведена экспертиза.
Напомним, 10 мая 2016 года старопечатный "Апостол" Ивана Федорова, напечатанный в 1574 году, исчез из Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.