Голова Рівненської ОДА: пожежу на нафтобазі в Дубно ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у своєму Telegram повідомив, що пожежу на нафтобазі в Дубно ліквідували та населенню нічого не загрожує. Про це інформує УНН.
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"Пожежа на нафтобазі в місто Дубно локалізована. На місці працює 12 одиниць техніки 65 рятувальників", - повідомив очільник ОДА.
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Віталій Коваль додав, що працює хімічна лабораторія ДСНС. Хімічний та радіаційний фон в нормі.
Також чиновник запевний, що начеленню нічого не загрожує, евакуація не потрібна.
Нагадаємо
У Рівненській області окупанти поцілили в нафтобазу в місті Дубно.