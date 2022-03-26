Председатель Ровенской ОГА: пожар на нефтебазе в Дубно ликвидировали

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"Пожар на нефтебазе в городе Дубно локализован. На месте работает 12 единиц техники 65 спасателей", - сообщил глава ОГА.

Детали

Виталий Коваль добавил, что работает химическая лаборатория ГСЧС. Химический и радиационный фон в норме.

Также чиновник заверяет, что начелению ничего не угрожает, эвакуация не нужна.

Напомним

В Ровенской области оккупанты пришлись в нефтебазу в городе Дубно.