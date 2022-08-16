Голова Нікопольської РВА: на протилежному березі водосховища помічено рух окупантів

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"На протилежному березі водосховища починається рух нечисті. Дуже прошу вас не коментувати роботу ЗСУ, особливо з прив'язкою до локацій. Ви наражаєте їх та себе на небезпеку. Нічний обстріл наших територій є дуже вірогідним, тож прошу вас дотримуватись правила двох стін, або перебувати в бомбосховищі. Не дивлячись ні на що - бажаю вам тихої ночі. Вірю в нашу перемогу, сподіваюсь, ви теж", - зазначив він.

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