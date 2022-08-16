Глава Никопольского РВА: на противоположном берегу водохранилища замечено движение оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко предупредил жителей об активности оккупантов на противоположном берегу Каховского водохранилища, передает УНН.
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"На противоположном берегу водохранилища начинается движение нечисти. Очень прошу вас не комментировать работу ВСУ, особенно с привязкой к локациям. Вы подвергаете их и себя опасности. Ночной обстрел наших территорий очень вероятен, поэтому прошу вас соблюдать правила двух стен, или находиться в бомбоубежище. Не смотря ни на что - желаю вам тихой ночи. Верю в нашу победу, надеюсь, вы тоже", - отметил он.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Никополь.