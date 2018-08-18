Голова МЗС Німеччини заявив про "стриманий оптимізм" щодо миротворців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччині Гайко Маас має "стриманий оптимізм" щодо введення миротворчої місії ООН в зону конфлікту на сході України, передає УНН із посиланням на німецьке видання Aktuelle Nachrichten aus Offenbach.
"Ми хочемо надати нову динаміку мінському процесу. Я відчуваю обережний оптимізм в тому, що стосується миротворчої місії ООН. Якщо вдасться реалізувати мінські угоди, то ми зможемо обговорювати зняття санкцій", - сказав Маас.
Міністр також розкритикував зовнішню політику Москви.
"Зараз у мене виникає відчуття, що Москва свідомо хоче використовувати вакуум у світовій політиці, який залишає після себе Білий дім", - додав він.
Міністр закордонних справ ФРН також виключив визнання російської анексії українського Кримського півострову.
"Якщо ми приймаємо Крим як територію Росії, це, можливо, стане сигналом для інших, щоб діяти всупереч міжнародному праву", - сказав він.
Раніше голови МЗС ФРН та України обговорили миротворців на Донбасі.