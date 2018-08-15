Глави МЗС ФРН та України обговорили миротворців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністри закордонних справ Німеччини та України Хайко Маас і Павло Клімкін обговорили по телефону питання миротворчої місії на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МЗС Німеччини на власній Twitter-сторінці, передає УНН.
“Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас у ході телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Климкиным обговорив, зокрема, можливість миротворчої місії ООН”, — вказано в повідомленні.
Наголошується, що Німеччина продовжить докладати зусилля з пошуку вирішення українського конфлікту. “Нам необхідно досягти припинення вогню і прогресу в політичному процесі”, — додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео. Сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, у тому числі з урахуванням останніх контактів між Главами двох держав.