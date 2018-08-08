Порошенко обговорив із Держсекретарем США протидію російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео. Сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, у тому числі з урахуванням останніх контактів між Главами двох держав, передає УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.
“Петро Порошенко подякував Майку Помпео за історичну декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. У цьому зв’язку було наголошено на пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму”, — йдеться у повідомленні.
Відзначено, що підходи США щодо політики відносно РФ залишаються чіткими і недвозначними — допоки Кремль не змінить свою конфронтаційну політику, ціна агресії для Росії буде і надалі зростати.
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Сторони наголосили, що політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом. Спроби російської сторони нагнітати ситуацію і надалі отримуватимуть адекватну відповідь і збільшуватимуть ціну триваючої агресії.
Крім того, під час розмови співрозмовники наголосили на важливості скоординованих дій у рамках просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з поверненням контролю над неконтрольованою ділянкою кордону України з Росією.
Важливу увагу було приділено питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі і в Криму.
Глава Української держави та Державний секретар США підтвердили рішучу позицію Києва та Вашингтону щодо існуючих безпекових викликів внаслідок реалізації проекту “Північний потік — 2”.
Державний секретар Сполучених штатів Америки Майк Помпео привітав Президента України Петра Порошенка з успішним початком процесу запуску Антикорупційного суду.
Сторони також обговорили актуальні питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США, зокрема у сфері безпеки і оборони, а також підтримку прогресу нашої держави на шляху реформ, у тому числі у рамках розвитку співробітництва з МВФ.
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.