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Порошенко обсудил с Госсекретарем США противодействие российской агрессии

Порошенко обсудил с Госсекретарем США противодействие российской агрессии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

“Петр Порошенко поблагодарил Майка Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. В этой связи была отмечена приоритетность продолжения движения от политики непризнания аннексии к политике деоккупации Крыма”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что подходы США по политике в отношении РФ остаются четкими и недвусмысленными — пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти.

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Стороны отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию будут и в дальше получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

Кроме того, во время разговора собеседники подчеркнули важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращением контроля над неконтролируемой участком границы Украины с Россией.

Важное внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях в Донбассе и в Крыму.

Глава Украинского государства и Государственный секретарь США подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующих вызовов в результате реализации проекта “Северный поток — 2”.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео поздравил Президента Украины Петра Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождения Украинской полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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