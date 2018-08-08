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Помпео закликав Київ виконати вимоги МВФ

Помпео закликав Київ виконати вимоги МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко і голова Держдепартаменту Майкл Помпео в ході телефонної розмови обговорили двосторонні відносини. Про це йдеться в опублікованому у вівторок прес-релізі Держдепартаменту, передає УНН.

“Держсекретар привітав нещодавнє прийняття законопроектів про боротьбу з корупцією і закону про національну безпеку, а також закликав Україну виконати нереалізовані вимоги МВФ”, — йдеться в заяві.

Крім того, під час розмови шеф американської дипломатії висловив підтримку територіальній цілісності України. Держсекретар підтвердив, що Вашингтон ніколи не визнає незаконну анексію та входження Криму до складу Росії і нагадав про прийняту Сполученими Штатами 25 липня “Кримську декларацію”.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.

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