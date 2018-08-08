Помпео призвал Киев выполнить требования МВФ

“Госсекретарь поздравил недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ”, — говорится в заявлении.

Кроме того, во время разговора шеф американской дипломатии выразил поддержку территориальной целостности Украины. Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон никогда не признает незаконную аннексию и вхождение Крыма в состав России и напомнил о принятой Соединенными Штатами 25 июля “Крымской декларации”.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождение украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.