Главы МИД ФРГ и Украины обсудили миротворцев на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Министры иностранных дел Германии и Украины Хайко Маас и Павел Климкин обсудили по телефону вопросы миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии на собственной Twitter-странице, передает УНН.
“Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе телефонного разговора сегодня с украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил, в частности, возможность миротворческой миссии ООН”, — указано в сообщении.
Отмечается, что Германия продолжит прилагать усилия по поиску решения украинского конфликта. “Нам необходимо достичь прекращения огня и прогресса в политическом процессе”, — добавили в ведомстве.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействия российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.