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Глава МИД ФРГ заявил о "сдержанный оптимизме" относительно миротворцев в Донбассе

Киев • УНН

 • 10717 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас имеет "сдержанный оптимизм" по введению миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на немецкое издание Aktuelle Nachrichten aus Offenbach.

Глава МИД ФРГ заявил о "сдержанный оптимизме" относительно миротворцев в Донбассе

"Мы хотим предоставить новую динамику минскому процессу. Я чувствую осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН. Если удастся реализовать минские соглашения, то мы сможем обсуждать снятие санкций", - сказал Маас.

Министр также раскритиковал внешнюю политику Москвы.

"Сейчас у меня возникает ощущение, что Москва сознательно хочет использовать вакуум в мировой политике, который оставляет после себя Белый дом", - добавил он.

Министр иностранных дел ФРГ также исключил признание российской аннексии украинского Крымского полуострова.

"Если мы принимаем Крым как территорию России, это, возможно, станет сигналом для других, чтобы действовать вопреки международному праву", - сказал он.

Ранее главы МИД ФРГ и Украины обсудили миротворцев на Донбассе.

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