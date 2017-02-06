Голова МЗС Чехії: підстав говорити про скасування санкцій проти Росії немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек заявляє, що підстав для обговорення можливості скасування санкцій проти Росії немає, оскільки ситуація, на підставі якої вони були запроваджені, не змінилася, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Немає напевно підстав говорити зараз про санкції, оскільки якщо ситуація не змінюється, немає й підстав починати дискусію про призупинення санкцій. Тому й під час сьогоднішньої дискусії це питання не порушувалося, не було чого сказати про санкції. Єдина річ, яка була повторена, що ми мусимо дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України. Це є фундаментальним також для будь-якого подальшого рішення”, — сказав Л.Заоралек.
Нагадаємо, глави МЗС Британії та Литви також заявляли про те, що наразі немає причин знімати санкції проти РФ.