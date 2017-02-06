Глава МИД Чехии: оснований говорить об отмене санкций против России нет

"Нет наверное оснований говорить сейчас о санкциях, поскольку если ситуация не меняется, нет и оснований начинать дискуссию о приостановлении санкций. Поэтому и во время сегодняшней дискуссии этот вопрос не поднимался, нечего было сказать о санкциях. Единственная вещь, которая была повторена, что мы должны придерживаться позиции относительно территориальной целостности Украины. Это является фундаментальным также для любого последующего решения", - сказал Л.Заоралек.

Напомним, главы МИД Великобритании и Литвы также заявляли о том, что пока нет причин снимать санкции против РФ.