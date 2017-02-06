Глава МИД Чехии: оснований говорить об отмене санкций против России нет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявляет, что оснований для обсуждения возможности отмены санкций против России нет, поскольку ситуация, на основании которой они были введены, не изменилась, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Нет наверное оснований говорить сейчас о санкциях, поскольку если ситуация не меняется, нет и оснований начинать дискуссию о приостановлении санкций. Поэтому и во время сегодняшней дискуссии этот вопрос не поднимался, нечего было сказать о санкциях. Единственная вещь, которая была повторена, что мы должны придерживаться позиции относительно территориальной целостности Украины. Это является фундаментальным также для любого последующего решения", - сказал Л.Заоралек.
Напомним, главы МИД Великобритании и Литвы также заявляли о том, что пока нет причин снимать санкции против РФ.