Голова фракції "БПП" І.Гринів задекларував будинок, 3 авто і антикварні книги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова фракції “Партії Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів у своїй електронній декларації вказав, що має у власності будинок, земельні ділянки, картини, антикварні книги та ін. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією, минулого року І.Гринів отримав 77 тис. 397 грн. заробітної плати. Також голова “ББП” задекларував дохід від відчуження рухомого майна вартістю 500 тис. грн. Дохід від фінансування видатків, пов’язаних з депутатською діяльністю становить 80 тис. 559 грн.
У минулому році І.Гринів отримав готівкові кошти на суму 210 тис доларів, а його дружина — 30 тис. дол. Голова “ББП” також указав кошти, розміщені на банківських рахунках 300 тис. грн.
Як зазначається в документі, І.Гринів має у власності чотири земельні ділянки в Обухівсьому районі Київської області, площами 3950 кв.м., 1250 кв.м., 2690 кв.м., 2500 кв.м.
Також голова “ББП” володіє будинком у с. Таценки на Київщині 577,8 кв.м., а його дружина — квартирою в Києві, площею 145,5 кв.м.
І.Гринів у декларації за минулий рік задекларував 9 картин, 8 ікон, 2 антикварні книги (“Апостол”, 1574, м.Львіві “Біблія”, 1581,м.Острог) та годинник Patrimony.
У власності голови “ББП” є три легкові автомобілі Lexus Rх 400 (2006 рік), Audi Q7 (2015 рік), LEXUS RX 330 (2004 рік — в угоні), а у власності дружини BMW X1(2010 року).
Нагадаємо, Генпрокурор задекларує близько сотні раритетних книжок.