Председатель фракции "БПП" И.Грынив задекларировал дом, 3 авто и антикварные книги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Председатель фракции "Партии Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности дом, земельные участки, картины, антикварные книги и др. Декларация размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, в прошлом году И.Грынив получил 77 тыс. 397 грн. заработной платы. Также глава "ББП" задекларировал доход от отчуждения движимого имущества стоимостью 500 тыс. грн. Доход от финансирования расходов, связанных с депутатской деятельностью составляет 80 тыс. 559 грн.
В прошлом году И.Грынив получил наличные средства на сумму 210 тыс долларов, а его жена - 30 тыс. долл. Глава "ББП" также указал средства, размещенные на банковских счетах 300 тыс. грн.
Как отмечается в документе, И.Грынив имеет в собственности четыре земельных участка в Обуховском районе Киевской области, площадями 3950 кв.м., 1250 кв.м., 2690 кв.м., 2500 кв.м.
Также глава "ББП" владеет домом в с. Таценки Киевской области 577,8 кв.м., а его жена - квартирой в Киеве площадью 145,5 кв.м.
И.Грынив в декларации за прошлый год задекларировал 9 картин, 8 икон, 2 антикварные книги ( "Апостол", 1574, м.Львиви "Библия", 1581 г., Острог) и часы Patrimony.
В собственности главы "ББП" есть три легковых автомобиля Lexus Rх 400 (2006 год), Audi Q7 (2015), LEXUS RX 330 (2004 год - в угоне), а в собственности жены BMW X1 (2010 года).
Напомним, Генпрокурор задекларирует около сотни раритетных книг.