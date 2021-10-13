Голоіва Харківської ОДА захворів на коронавірус у важкій формі

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Виконувач обов'язків Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні почув, що в мене "важка форма ковіда". Щоб подібна інформація не ширилася, повідомляю. У мене дійсно ковід. Самопочуття нормальне. У лікарні під киснем не лежу. Лікуюся за рекомендаціями сімейного лікаря", - написав чиновник.

Деталі

Він додав, що перебуває на лікарняному, але це не заважає йому бути в курсі всього, що відбувається, й віддалено контролювати роботу ОДА.

Обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації на період відсутності Скакуна офіційно виконує Михайло Черняк.

Нагадаємо

З 10 жовтня у Харкові посилили карантин у зв’язку з переходом області в “помаранчеву” зону.

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