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Голоива Харьковской ОГА заболел коронавирусом в тяжелой форме

Голоива Харьковской ОГА заболел коронавирусом в тяжелой форме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Исполняющий обязанности облгосадминистрации Александр Скакун заболел коронавирусом. По его словам, инфекция протекает легко и он продолжает контролировать работу ОГА. Об этом он сообщает на свой фейсбук-странице, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня услышал, что у меня” тяжелая форма ковида “. Чтобы подобная Информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно ковид. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом НЕ лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача”, — написал чиновник.

Детали

Он добавил, что находится на больничном, но это не мешает ему быть в курсе всего, что происходит, и удаленно контролировать работу ОГА.

Обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации на период отсутствия Скакуна официально исполняет Михаил Черняк.

Напомним

С 10 октября в Харькове усилили карантин в связи с переходом области в “оранжевую” зону.

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