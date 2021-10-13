Голоива Харьковской ОГА заболел коронавирусом в тяжелой форме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Исполняющий обязанности облгосадминистрации Александр Скакун заболел коронавирусом. По его словам, инфекция протекает легко и он продолжает контролировать работу ОГА. Об этом он сообщает на свой фейсбук-странице, пишет УНН.
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“Сегодня услышал, что у меня” тяжелая форма ковида “. Чтобы подобная Информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно ковид. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом НЕ лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача”, — написал чиновник.
Детали
Он добавил, что находится на больничном, но это не мешает ему быть в курсе всего, что происходит, и удаленно контролировать работу ОГА.
Обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации на период отсутствия Скакуна официально исполняет Михаил Черняк.
Напомним
С 10 октября в Харькове усилили карантин в связи с переходом области в “оранжевую” зону.