Гол українця допоміг бельгійському клубу перемогти у матчі Кубку Бельгії

Деталі

На 15 хвилині саме Швед забив перший гол у матчі. Надалі команди обмінялися голами у другій половині, що дозволило “Мехелену” виграти 2:1 та пройти до 1/8 фіналу.

Для Шведа це другий гол у сезоні. Причому перший м’яч сезоні він також забив у ворота даного суперника.

Довідка

У липні цього року “Мехелен” викупив контракт українця у шотландського “Селтіка”, підписавши з Мар’яном трирічну угоду. Минулий сезон Швед провів у цьому клубі на правах оренди, де зіграв 22 рази та відзначився 4 голами та результативним пасом.