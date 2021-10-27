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Гол українця допоміг бельгійському клубу перемогти у матчі Кубку Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У зустрічі 1/16 фіналу Кубку Бельгії з футболу ФК “Мехелен” вдома приймав ФК “Юніон Сент-Жіллуа”, передає кореспондент УНН.

Гол українця допоміг бельгійському клубу перемогти у матчі Кубку Бельгії

Деталі

На 15 хвилині саме Швед забив перший гол у матчі. Надалі команди обмінялися голами у другій половині, що дозволило “Мехелену” виграти 2:1 та пройти до 1/8 фіналу.

Для Шведа це другий гол у сезоні. Причому перший м’яч сезоні він також забив у ворота даного суперника.

Довідка

У липні цього року “Мехелен” викупив контракт українця у шотландського “Селтіка”, підписавши з Мар’яном трирічну угоду. Минулий сезон Швед провів у цьому клубі на правах оренди, де зіграв 22 рази та відзначився 4 голами та результативним пасом.

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