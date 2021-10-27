Гол украинца помог бельгийскому клубу победить в матче Кубка Бельгии

Подробности

На 15-й минуте именно Швед забил первый гол в матче. В дальнейшем команды обменялись голами во второй половине, что позволило Мехелену выиграть 2:1 и пройти в 1/8 финала.

Для Шведа это второй гол в сезоне. Причем первый мяч в сезоне он также забил в ворота данного соперника.

Справка

В июле этого года "Мехелен" выкупил контракт украинца у шотландского "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение. Прошлый сезон Швед провел в этом клубе на правах аренды, где сыграл 22 раза и отличился 4 голами и результативным пасом.