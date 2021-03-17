Гол Шевченка увійшов до найбільш вражаючих в історії Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Офіційний Twitter Ліги Європи включив нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка в четвірку авторів найбільш вражаючих голів, забитих в цьому турнірі головою, повідомляє УНН.
Деталі
Ексфорвард київського "Динамо" вразив ворота "Бешикташа" у матчі 17 лютого 2011 року, який завершився з рахунком 4:1 на користь киян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шевченко увійшов до ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття
Конкурентами Андрія Шевченка у даній номінації є уругваєць Дієго Годіна, боснієць Едін Джеко і датчанин Йонас Вінд.
Зазначимо, що уболівальникам доведеться в ході голосування визначити найкращий гол з цього квартету.
Нагадаємо
У сезоні 2010-11 років "біло-сині" пройшли "Манчестер Сіті", дійшовши до 1/4 фіналу, де тільки за правилом виїзного гола поступилися португальській "Бразі" (1:1 і 0:0).