Гол Шевченко вошел к наиболее впечатляющим в истории Лиги Европы

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 10525 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 21587 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 100189 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 136593 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191031 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191442 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276006 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 320804 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157686 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143060 просмотра

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Гол Шевченко вошел к наиболее впечатляющим в истории Лиги Европы

Гол Шевченко вошел к наиболее впечатляющим в истории Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Официальный Twitter Лиги Европы включил нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в четверку авторов самых впечатляющих голов, забитых в этом турнире головой, сообщает УНН.

Детали

Экс-форвард киевского "Динамо" поразил ворота "Бешикташа" в матче 17 февраля 2011 года, который завершился со счетом 4: 1 в пользу киевлян.

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Конкурентами Андрея Шевченко в данной номинации являются уругваец Диего Година, босниец Эдин Джеко и датчанин Йонас Винд.

Отметим, что болельщикам придется в ходе голосования определить лучший гол из этого квартета.

Напомним

В сезоне 2010-11 годов "бело-синие" прошли "Манчестер Сити", дойдя до 1/4 финала, где только по правилу выездного гола уступили португальской "Браге" (1:1 и 0:0).

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